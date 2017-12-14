Министр спорта Украины пожаловался на борцов, самовольно уехавших на ЧЕ в Россию

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов посетовал, что ряд украинских спортсменов «вопреки позиции государства» отправились на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.

Жданов подчеркнул, что «поездка отдельных украинских борцов и тренеров в Россию происходит без какой-либо финансовой и организационной поддержки министерства молодежи и спорта Украины».

«Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами», – написал Жданов на своей странице в Facebook.

Ранее серебряный призер ОИ-2016 украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сообщил, что получил запрет ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе в России. Тем временем российские борцы завоевали за день три золота чемпионата Европы.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов.