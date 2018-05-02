Российские борцы завоевали три золота чемпионата Европы за день

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Каспийске в среду российские борцы греко-римского стиля завоевали сразу три золотых награды.

Борец греко-римского стиля Адам Курак завоевал золото в весовой категории до 72 кг, победив в финале азербайджанца Расула Чунаева – 9:5, передает РИА «Новости».

Артем Сурков завоевал золото в категории до 67 кг, победив на туше грузина Шмаги Болквадзе.

Сергей Емелин завоевал золото в категории до 60 кг, победив азербайджанца Мурада Маммадова – 6:5.

Чемпионат Европы закончится 6 мая.