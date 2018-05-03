В Латвии собрались на законодательном уровне ограничить вещание российского ТВ

Сейм Латвии поддержал в первом чтении поправки к закону, которые предусматривают 90% телевещания в стране на языках ЕС, что ограничит распространение русскоязычного телевидения.

Авторы законопроекта не скрывают, что это антироссийский документ, утверждая, что он должен «кремлевскую пропаганду в Латвии», передает РИА «Новости».

Между тем, вещательные предприятия Латвии признаются, что не готовы самостоятельно отключать российское ТВ. Так, председатель совета на 51% контролируемого государством предприятия Lattelecom Гатис Кокинс отметил, что доступ к российским телеканалам будет перекрыт только в случае приказа от Регулятора общественных услуг, сообщает Delfi.

«Очень маловероятно, что мы, как коммерческое предприятие, просто сделаем это сами проактивно, так как большая часть наших клиентов – примерно три четверти – высказалась очень негативно про вероятность, что в их основном пакете может не быть российских каналов», – сказал Гатис Кокинс.

По его словам, с коммерческой точки зрения это «абсолютно недопустимое решение», на которое коммерческое предприятие никогда не пойдет.

В Латвии около 40% населения страны – русскоязычные. Наибольшей популярностью в стране до сих пор пользуются российские телеканалы.

При этом в Прибалтике неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, в ноябре 2016 года в Литве останавливали вещание российского телеканала «РТР-Планета», угрожали его закрыть и в Латвии.

Отметим, что в Латвии также сильно ограничили обучение на русском языке.