Затулин: Дело о гибели Бабченко будет раскручиваться по схеме Вороненкова

Украина не может гарантировать безопасность на своей территории никому, в том числе другу и союзнику, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

«Совершенно очевидно, что Украину можно назвать опасным местом для журналистов – не только в связи с нынешним убийством, но и со всеми предыдущими убийствами, расправами, арестами. Она не может гарантировать безопасность на своей территории никому – ни врагу, ни другу, ни союзнику», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, добавив, что эта республика превратилась в поле для сведения счетов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, журналист Аркадий Бабченко был убит в своей квартире в Киеве. Бабченко, работавший в ряде российских изданий, уехал из России в феврале 2017 года. Незадолго до этого он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления. Бабченко последовательно выступал в поддержку нынешней киевской власти. С августа 2017-го жил в Киеве, где в октябре стал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR. О смерти журналиста одним из первых сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко, куратор печально известного сайта «Миротворец». Геращенко назвал Бабченко «Другом Украины» и «мучеником за свободу и процветание России и мир на Украине».

«Совсем не исключаю, что эта история будет раскручиваться так же, как пытались раскручивать историю с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, – полагает депутат Затулин. – Киевская власть употребляет всякое лыко в строку. В одних случаях она замалчивает, пытается сделать вид, что ничего не произошло – в крайнем случае в обвинительном акте фигурируют какие-то бытовые статьи УК. А когда киевской власти это выгодно, она начинает «пришпиливать» к какому-нибудь эпизоду российские спецслужбы, ФСБ, лично Путина и так далее». Очевидно, что правды от украинской власти трудно ожидать.

«Ложь, фальсификации, шантаж, рейдерство, пиратство – все это пронизывает жизнь современного украинского государства. И это делает ее небезопасным местом – и для болельщиков «Ливерпуля», к примеру, и для приехавших из России журналистов», – подчеркнул Затулин.