Китайский двухфюзеляжный беспилотник засняли в полете

В Сети опубликована фотография китайского двухфюзеляжного беспилотника «Божественный Орел», который впервые засняли в воздухе.

Фотография опубликована в Twitter Dafeng Cao с подписью «Редко увидишь Божественного Орла в полете».

Rarely see Divine Eagle in flight. pic.twitter.com/K38lGw4TPF — dafeng cao (@xinfengcao) 29 мая 2018 г.

Военный эксперт Юрий Лямин в своем блоге отмечает, что это «большой китайский двухфюзеляжный БПЛА Divine Eagle («Божественный Орел») из Шэньяна, первые фотографии которого на земле появились в 2015 году».

По его словам, с тех пор беспилотник уже поднимался в воздух, но это первая его «более-менее нормальная фотография в воздухе».

Лямин предполагает, что размах крыла этого БПЛА примерно 40 метров, длина – около 14 метров.

В Китае активно занимаются разработкой беспилотников. В частности, на прошлой неделе в Сети появились фотографии представленной в КНР концепии дрона-бомбардировщика.