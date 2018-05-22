Китай представил дрон-бомбардировщик «в стиле ИГ»

В Китае разработали беспилотник вертолетного типа, который предназначен для бомбометания с малых высот, подобный тем, которые кустарно производили террористы «Исламского государства*».

Фотографии концепта дрона-бомбардировщика, представленного в Китае, опубликованы в блоге военного эксперта Бориса Рожина. Он отмечает, что разработка появилась на фоне успехов «Исламского государства*» в деле кустарного производства дронов-бомбардировщиков.

Этим проектом, пишет эксперт, Китай предлагает уйти от кустарного производства типа ИГ* и производить подобное вооружение серийно.

При этом ценность такого дрона должна обеспечиваться его малозаметностью.

Напомним, накануне стало известно, что российские системы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили БПЛА боевиков, которые должны были сбросить бомбы.

Подобные атаки предпринимались и ранее: так, в конце апреля российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника боевиков в районе авиабазы Хмеймим. Для отражении атаки были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и средства радиоэлектронной борьбы.