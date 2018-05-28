Названа стоимость первого этапа реставрации картины Репина

Заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что стоимость первого этапа реставрации поврежденного вандалом полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» составит до 10 млн рублей.

«Пока не проведены окончательные работы, по разным оценкам реставрация на первом этапе составит пока 5-10 млн рублей, но это не окончательная цифра», – сказал он, передает RT.

Кузнецов отметил, что финансирование реставрации возьмет на себя банк. При этом для работ с большой вероятностью потребуется применение уникальных материалов, специального оборудования и специалистов.

В свою очередь директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после реставрации картина Ильи Репина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе. В этот раз во время нападения на картине не было антивандального стекла.

Напомним, вечером в пятницу 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.