Назван нанесенный картине Репина ущерб

Ущерб, нанесенный картине Репина после нападения вандала в Третьяковке, составил более 500 тыс. рублей.

«Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тыс. рублей», – говорится в постановлении судьи, передает РИА «Новости».

Напомним, вечером в пятницу 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама.

Вандал объяснил, что причиной его поведения стали 100 граммов водки, выпитые в буфете галереи. Мужчине повредившему полотно, грозит до трех лет лишения свободы.

Покушение на картину оказалось не первым.