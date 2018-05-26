Вандал из Третьяковки объяснил нападение на картину

Повредивший полотно Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее мужчина рассказал, что причиной его поведения стали 100 граммов водки.

«Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 граммов водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», – сказал он на видео, опубликованном МВД России. Запись распространил паблик Mash.

Подозреваемый также добавил, что осознает тяжесть своего поступка.

37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Покушение на картину оказалось не первым.