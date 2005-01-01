Названы мотивы повредившего картину «Иван Грозный» вандала

Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в пятницу вечером повредил 37-летний приезжий из Воронежа, сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник ТАСС пояснил полиции, что «повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов».

По информации Telegram-канала Mash, картине причинен ущерб, по оценке экспертов, в 500 тыс. рублей.

Уточняется, что инцидент произошел около 21.00 мск в пятницу. В Москве мужчина находился без регистрации.

Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама.

Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») впервые была показана в 1885 году.