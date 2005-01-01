Картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» серьезно повредили в Третьяковке

В Третьяковской галерее мужчина серьезно повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», разбив защитное стекло металлическим столбиком ограждения, сообщили в пресс-службе музея.

Инцидент произошел в пятницу, 25 мая.

В результате нападения холст картины прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича, а также «сильно пострадала авторская художественная рама», передает ТАСС.

«По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали», – говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, вечером в пятницу от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины – неизвестный мужчина металлическим столбиком ограждения разбил защитное стекло и повредил полотно, передает РИА «Новости».

Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».

Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») впервые была показана в 1885 году.