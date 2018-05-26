Покушение на картину «Иван Грозный» оказалось не первым

Покушение, совершенное в пятницу вечером в Третьяковской галерее на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», оказалось не первым в истории полотна.

16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Лица героев картины пришлось воссоздавать заново. Узнав о порче картины, хранитель галереи Георгий Хруслов бросился под поезд.

По информации Telegram-канала «112», в этот раз на картину Репина покусился безработный мужчина без определенного места жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

Вандалу в субботу изберут меру пресечения.

37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело.