Названо вероятное наказание для вандала из Третьяковки

Повредившему полотно Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Мужчина, порезавший полотно Ильи Репина, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК ПФ («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трех млн рублей, обязательные работы на срок до 400 часов или принудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, передает РИА «Новости».

Отмечается , что по информации пресс-службы Третьяковки, самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали.

Напомним, инцидент произошел около 21.00 мск в пятницу. 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама.

Вандал объяснил, что причиной его поведения стали 100 граммов водки, выпитые в буфете галереи. Покушение на картину оказалось не первым.