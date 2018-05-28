Главу МЧС Кузбасса арестовали на два месяца

Центральный райсуд Кемерово арестовал на два месяца начальника ГУ МЧС по Кемеровский области Александра Мамонтова, ставшего фигурантом уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

«Суд приходит к следующим выводам ... удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия - на два месяца, то есть до 25 июля», – передает РИА «Новости» решение председателя суда Инны Михайленко.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.

Уголовное дело было возбуждено, в том числе, в отношении начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, которые подозреваются в халатности и растрате.

Напомним, ранее в понедельник начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», рассказал, что из-за боязни суда сотрудники Кемеровского пожарного гарнизона массово подают рапорты на увольнение. Тем временем суд арестовал начальника отдела надзора областного управления МЧС по Кемерово Григория Терентьева.