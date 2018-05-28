Обвиняемый по делу о «Зимней вишне» рассказал о «массовых увольнениях» пожарных

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», рассказал, что из-за боязни суда сотрудники Кемеровского пожарного гарнизона массово подают рапорты на увольнение. Тем временем суд арестовал начальника отдела надзора областного управления МЧС по Кемерово Григория Терентьева.

Мамонтов сказал, что ситуация в пожарно-спасательном гарнизоне очень тяжелая, каждый день от личного состава поступает по три-пять рапортов об увольнении. «Не потому что они разочаровались в службе, но люди боятся после следственных мероприятий», – приводит его слова ТАСС.

Начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области сказал, что до ареста ему ежедневно приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Мамонтов признался, что ему приходилось доказывать необходимость выезда на пожар, и призывать не боятся того, что потом они окажутся на скамье подсудимых.

Напомним, ранее СК обвинил Александра Мамонтова в найме на работу фиктивных сотрудников.

Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев были задержаны 25 мая по делу о пожаре в «Зимней вишне». Они обвиняются по ст. 293 («Халатность») и ст. 160 («Растрата») УК РФ.

В понедельник Центральный районный суд Кемерова по ходатайству следствия арестовал Терентьева до 25 июля. Об этом объявил судья Александр Вялов.

Напомним, жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стали 60 человек.