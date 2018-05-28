СК обвинил главу кемеровского МЧС в найме фиктивных сотрудников

СК обвинил начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в найме на работу сотрудников, которые фактически не выполняли обязанностей, сообщил старший следователь при председателе СК по особо важным делам Рустам Габдулин, обосновывая в суде ходатайство об аресте Мамонтова.

По данным следствия, это привело к растрате 1,8 млн рублей.

«В период с 2015-2016 гг. принял на работу в общественную организацию ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Кемеровской области трех лиц, сообщив, что оплату за участие в деятельности данной общественной организации они будут получать путем трудоустройства в ФГУП «Первый отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» на должности инженеров по охране труда без фактического выполнения ими трудовых обязанностей», – передает ТАСС слова Габдулина.

Он отметил, что Мамонтов был в курсе того, что эти сотрудники в действительности не работают, но организовал ежемесячное перечисление им зарплаты, в результате чего с июня 2015 по апрель 2018 года из бюджета ГУ МЧС были растрачены 1,8 млн рублей.

Тем временем представитель прокуратуры на заседании Центрального районного суда Кемерово заявил, что врачи разрешили отправить Мамонтова в следственный изолятор.

Он отметил, что заболевания обвиняемого не препятствуют содержанию под стражей, передает РИА «Новости».

Прокурор также предложил суду приобщить к делу заключение медицинского эксперта и другие дополнительные материалы, включая допросы свидетелей, сведения о доходах Мамонтова.

Защита, в свою очередь, попросила время для ознакомления с новыми документами, после чего председатель суда Инна Михайленко объявила 30-минутный перерыв.

Сообщается также, что Мамонтов свою вину не признал.

25 марта в воскресенье днем сгорел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек.

Напомним, в пятницу уголовное дело было возбуждено в отношении начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, которые подозреваются в халатности и растрате.