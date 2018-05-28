СК обвинил главу кемеровского МЧС в найме фиктивных сотрудников

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28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограничена. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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          СК обвинил главу кемеровского МЧС в найме фиктивных сотрудников

          28 мая 2018, 10:40

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          СК обвинил начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в найме на работу сотрудников, которые фактически не выполняли обязанностей, сообщил старший следователь при председателе СК по особо важным делам Рустам Габдулин, обосновывая в суде ходатайство об аресте Мамонтова.

          По данным следствия, это привело к растрате 1,8 млн рублей.

          «В период с 2015-2016 гг. принял на работу в общественную организацию ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Кемеровской области трех лиц, сообщив, что оплату за участие в деятельности данной общественной организации они будут получать путем трудоустройства в ФГУП «Первый отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» на должности инженеров по охране труда без фактического выполнения ими трудовых обязанностей», – передает ТАСС слова Габдулина.

          Он отметил, что Мамонтов был в курсе того, что эти сотрудники в действительности не работают, но организовал ежемесячное перечисление им зарплаты, в результате чего с июня 2015 по апрель 2018 года из бюджета ГУ МЧС были растрачены 1,8 млн рублей.

          Тем временем представитель прокуратуры на заседании Центрального районного суда Кемерово заявил, что врачи разрешили отправить Мамонтова в следственный изолятор.

          Он отметил, что заболевания обвиняемого не препятствуют содержанию под стражей, передает РИА «Новости».

          Прокурор также предложил суду приобщить к делу заключение медицинского эксперта и другие дополнительные материалы, включая допросы свидетелей, сведения о доходах Мамонтова.

          Защита, в свою очередь, попросила время для ознакомления с новыми документами, после чего председатель суда Инна Михайленко объявила 30-минутный перерыв.

          Сообщается также, что Мамонтов свою вину не признал.

          25 марта в воскресенье днем сгорел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек.

          Напомним, в пятницу уголовное дело было возбуждено в отношении начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, которые подозреваются в халатности и растрате.


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