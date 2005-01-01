Ракета «Бронебойщик» подтвердила характеристики на испытаниях

Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» полностью подтвердила свои характеристики, ее госиспытания планируется завершить до конца года, сообщил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«На этапе госиспытаний», – передает РИА «Новости» ответ Лепина на вопрос о текущем этапе работ над созданием ракеты.

По его словам, госиспытания планируется завершить до конца года.

«Да, мы хотим завершить и, собственно, начать поставлять в войска, если все будет удачно», – сказал он, отметив, что на нынешнем этапе испытаний новейшая ракета полностью подтверждает свои характеристики.



Лепин рассказал также, что по плану ведутся работы по новой системе дистанционного минирования «Земледелие» и тяжелой огнеметной системе «Тосочка».

«Нормально. Планово идет работа. В этом году должны завершить испытания предварительные», – сказал гендиректор «Техмаша» о системе «Земледелие».



Работы по «Тосочке», по его словам, находятся на аналогичном этапе.

«Ее начали делать, идет работа конструкторская. Такие сложнейшие системы за один день не делаются... Есть сроки, они определены, мы движемся в рамках контракта», – сказал он.



Гендиректор концерна добавил, что «Тосочка» будет отличаться от «Солнцепека», но не назвал принципиальные различия.

«Пока не скажу. До конца себе понимаем, но увидим», – сказал он.

Напомним, в апреле гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал об уникальных возможностях авиационной ракеты «Бронебойщик» класса «воздух – земля», способной взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.