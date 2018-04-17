Названа уникальная способность новейшей российской ракеты «Бронебойщик»

Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал об уникальных возможностях авиационной ракеты «Бронебойщик» класса «воздух – земля», способной взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.

«Эти ракеты – С-8ОФП – предназначены для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Они должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. При этом «Бронебойщик» имеет тот же калибр – 80 мм и такую же конфигурацию, но по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз», – сообщил Лепин в интервью «Российской газете».

По его словам, главной особенностью неуправляемой авиационной ракеты С-8 ОФП состоит в том, что боеприпас, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой.

При этом «Бронебойщик» пробивает преграду, не разрушаясь. «Таких ракет у нас еще не было», – подчеркнул глава «Техмаша».

С-80ФП «Бронебойщик» – модернизированный вариант ракеты С-80ФП, вобравший в себя несколько уникальных технологий. Ракета превосходит по дальности и эффективности все существующие боеприпасы этого класса. В феврале 2017 года сообщалось, что «Бронебойщик» в скором времени должен поступить на вооружение, после чего будет налажен серийный выпуск.