Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.2 комментария
Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника.
Оборонная промышленность всегда была гордостью России, отметил Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.
«В нашей стране всегда гордились оборонкой – конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России», – сказал российский лидер.
Ранее Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса.