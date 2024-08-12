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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

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    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    12 августа 2024, 10:55 • Новости дня

    Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса

    Tекст: Александра Юдина

    Деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», – передает ТАСС его слова.

    Также президент отметил, что приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

    10 августа 2024, 13:20 • Новости дня
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    Кроме того, в ходе мероприятия в демоцентре концерна был представлен подствольный гранатометный комплекс ГП-46 для пулемета РПЛ-20, передает ТАСС.

    Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что первая партия пулеметов РПЛ-20 готова для передачи в войска.

    По его словам, российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы.

    Он добавил, что сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее глава концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о применении нейросетей в БПЛА-камикадзе.

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    9 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Сенатор Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

    «По части исходящих от комплексов ПВО бортовой комплекс обороны современного вертолета способен оказывать активное сопротивление атаке противника, и предупредить экипаж об опасности, однако на борьбу с атакующими боевую машину дронами, в том числе FPV, этот комплекс не рассчитан», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Рогозин предложил для решения проблемы включать в бортовой комплекс обороны вертолета анализатор частот БПЛА, идентифицирующий приближение дрона-камикадзе, и комплекс радиоэлектронного подавления.

    Он призвал поставить перед «Вертолетами России» и «Корпорацией радиоэлектронных технологий» задачу обеспечения безопасности вертолетов от БПЛА, привлечь к разработке частные инженерные коллективы с выдающимися компетенциями в области РЭБ.

    «Надеюсь, военный заказчик уже оперативно формулирует перед военной промышленностью эту задачу», – заметил он.

    Сенатор напомнил, что во время войны в Афганистане под эгидой Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР на постоянной основе действовала рабочая группа в составе представителей Минобороны и ключевых ведомств советской оборонки, куда стекалась вся оперативная информация с поля боя и немедленно принимались решения по купированию угроз.

    Так, в связи с обстрелами кабин боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 был оперативно изменен порядок укладки пластин на бронежилетах пилотов и сделан «броневоротник», который спасал летчиков от рикошета пуль при обстрелах вертолета с земли.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    10 августа 2024, 16:54 • Новости дня
    Названы сроки принятия на вооружение винтовки Чукавина

    Лушников: Принятие на вооружение винтовки Чукавина ожидается уже скоро

    Tекст: Вера Басилая

    Принятие на вооружение снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая уже поставляется в войска, ожидается скоро, это строго регламентируемая процедура, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    По его словам, принятие на вооружение оружия жестко регламентируется заказчиком, ожидается, что снайперскую винтовку Чукавина, которая уже выпускается серийно, скоро примут на вооружение, оружие уже находится в войсках, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы.

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    10 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    ВС России испытали новый пулемет РПЛ-20 в зоне СВО

    «Калашников»: Новый пулемет РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы, сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

    Конструктор отметил, что российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы, передает ТАСС.

    По словам Уржумцева, сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.

    Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

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    10 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    В России начались испытания нового колесного шасси для ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ, входит в концерн «Калашников») начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры ЗРК войсковой ПВО, имеющего корпусную конструкцию.

    По словам главного конструктора проекта ММЗ Федора Головашкина, в России таких серийных образцов сейчас нет.

    «Есть Брянский автомобильный завод, который делает похожие машины, тоже пытаются сделать такую же, как и нашу», – цитирует ТАСС конструктора.

    Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.

    Головашкин отметил, что шасси востребовано как в российской армии, так и большой потенциал на экспорт. Преимуществом нового колесного шасси для ЗРК является высокая проходимость и защита корпуса.

    Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

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    11 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно об интересе Росгвардии к пулеметам РПЛ-20

    «Калашников»: Росгвардия заинтересована в принятии на вооружение РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

    По его словам, в Росгвардии наблюдают за всеми новинками концерна и заинтересованы в принятии на вооружение РПЛ-20, передает ТАСС.

    Ранее Уржумцев сообщил, что новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы.

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    10 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за крушения самолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента Бразилии Луиса Инасио Луле да Сильвы в связи с авиакатастрофой с пассажирским самолетом в Сан-Паулу.

    «Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин попросил передать слова «искреннего сочувствия и поддержки» потерявшим родных и близких в катастрофе.

    Напомним, в пятницу пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду. Пассажиров и экипаж разбившегося самолета признали погибшими.

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    12 августа 2024, 02:55 • Новости дня
    Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

    Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Формат форума «Армия» в 2024 году не сокращали, но оптимизировали и обновили, его тематической доминантой станет специальная военная операция на Украине, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук.

    Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».

    Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

    Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

    Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

    На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

    13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

    В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

    Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.

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    9 августа 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом России борьбу с терроризмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу днем провел совещание с Советом безопасности России.

    На совещании с Совбезом глава государства обсудил борьбу с терроризмом. Встреча прошла в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, передает ТАСС.

    «Сегодня в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», – сказал Путин.

    После этого он передал слово для доклада директору ФСБ Александру Бортникову.

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    9 августа 2024, 11:49 • Новости дня
    Гусеничные беспилотные платформы «Мангуст» решили представить на «Армии-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гусеничные беспилотные транспортные средства «Мангуст» в большой и малой модификациях впервые покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщили в концерне «Алмаз-Антей».

    Как говорится в сообщении, на форуме покажут в двух модификациях гусеничные беспилотные транспортные средства «Мангуст», которые могут быть использованы как для осмотра днища транспортных средств или других труднодоступных мест, так и для доставки любых грузов, передает ТАСС.

    Там добавили, что максимальная скорость хода обоих аппаратов – 15 км/ч, грузоподъемность – 80 кг и 90 кг, масса – 15-20 кг и 20-25 кг соответственно.

    Ранее «Алмаз-Антей» разработал экспортную версию «Комара» для борьбы с безэкипажными катерами.

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    Экспортный портфель заказов Ростеха впервые превысил 60 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 млрд долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    По его словам, с начала СВО наблюдается рекордный рост интереса к российскому оружию в мире, передает РИА «Новости».

    Артяков добавил, что экспортный портфель заказов впервые превысил 60 млрд долларов, а на некоторые образцы уже сформирован отложенный спрос, который будет выполнен после обеспечения потребностей ВС России.

    Ранее президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха заявил, что требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции.

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    12 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот»

    Tекст: Александра Юдина

    В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». В мероприятии примут участие представители более 100 иностранных делегаций, а также ведущие российские оборонные предприятия, которые представят свои новейшие разработки.

    Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

    Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.

    Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 09:41 • Новости дня
    Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие в форуме «Армия-2024» примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК дружественных стран сформировали Китай, Иран, Белоруссия и Индия, а всего в работе форума будут участвовать представители более 120 иностранных компаний.

    В ведомстве добавили, что форум «Армия» объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил и позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи.

    Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России развивать систему равной безопасности в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024», заявил глава государства Владимир Путин.

    В ходе видеообращения он отметил, что страна ценит и поддерживает такой интерес, передает ТАСС.

    «Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», – подчеркнул Путин.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 10:47 • Новости дня
    Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024»

    Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024» в Кубинке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское военное ведомство.

    Как говорится в сообщении, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в 10-м международном военно-техническом форуме «Армия-2024», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что первая встреча Хренина на полях форума прошла с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым.

    «Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения», – сообщает Минобороны.

    Напомним, участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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