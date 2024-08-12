Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса
Деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан, заявил глава государства Владимир Путин.
«Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», – передает ТАСС его слова.
Также президент отметил, что приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.