Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств

Умер экс-советник президента России Асламбек Аслаханов

Tекст: Дарья Григоренко

Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах был советником президента РФ по вопросам Северо-Кавказского региона.



Как указал Елисеев, прославленный самбист, мастер спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, доктор юридических наук и профессор Аслаханов посвятил свою жизнь служению Родине. По его словам, он внес неоценимый вклад в развитие самбо, активно способствуя включению этого вида спорта в олимпийскую программу, передает ТАСС.

«Настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта», – подчеркнул Елисеев.

Турнир по самбо на призы Аслаханова был одним из самых престижных в мире. Даже после завершения профессиональной спортивной карьеры, он продолжал активно участвовать в жизни спортивного сообщества, многократно становясь чемпионом мира среди ветеранов.