Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств
Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств
Участие в форуме «Армия-2024» примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК дружественных стран сформировали Китай, Иран, Белоруссия и Индия, а всего в работе форума будут участвовать представители более 120 иностранных компаний.
В ведомстве добавили, что форум «Армия» объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил и позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи.
Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».