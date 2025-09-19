  • Новость часаПутин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    19 сентября 2025, 18:46 • Новости дня

    Путин: Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника, отмечая вклад отрасли в развитие страны, во время общения с сотрудниками «Мотовилихинских заводов».

    В ходе поздравления Путин заявил: «Вы знаете, мы оборонку вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил о кратном увеличении производства некоторых видов вооружений.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    19 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто» – микрорайона на окраине Новосибирска, «где живут мигранты».

    «Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

    Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

    Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал идею привлечения ветеранов спецоперации к работе в МВД, в том числе в области миграционной политики. Президент России призвал федеральные и региональные власти не игнорировать существующие проблемы в сфере миграции.

    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    18 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций поддержал инициативу о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

    С предложением выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Минэкономразвития уже подготовило соответствующую правовую базу, однако запуск проекта до сих пор откладывается, передает «Московский комсомолец».

    Путин удивился задержке реализации и подчеркнул: «Вот продажа «красивых» номеров – почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются».

    Напомним, в прошлом году российский триколор решили сделать обязательным элементом автомобильных номеров.

    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    18 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин подробно рассказал лидерам думских фракций о ситуации в зоне СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на закрытой части встречи с руководителями думских фракций подробно обсудил текущую обстановку на фронте специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, глава государства уделил особое внимание вопросам положения на линии боевого соприкосновения. «Президент уже в закрытой части очень подробно рассказал о текущей ситуации, в том числе на фронте», – отметил Володин, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации являются главными целями для России на сегодняшний день.

    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    18 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин предложил ввести распределение для выпускников медицинских вузов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов для решения кадрового дефицита.

    На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.

    Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.

    В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.

    18 сентября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

    Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к миграционной политике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций поддержал идею привлечения ветеранов специальной военной операции к работе в системе МВД, в частности в сфере миграционной политики.

    Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил, что «есть предложение от вернувшиеся с фронта активнее привлекать их в различных подразделениях МВД, в том числе в подразделения по борьбе с нелегальной миграцией», сообщается на сайте Кремля.

    По его словам, за прошедшее лето он посетил 19 регионов, где обсуждал это предложение с местными жителями. Он подчеркнул, что идея нашла широкую поддержку среди населения. Нечаев также сообщил, что данная инициатива уже передана в МВД для дальнейшего рассмотрения.

    «Привлечение к политической работе ветеранов СВО мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики, – конечно, почему нет. Конечно, я переговорю с министром обязательно», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции.

    Глава государства также заявил о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

    18 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин призвал федеральные и местные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил о важности миграционной темы для граждан страны.

    Он отметил, что «это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует», передает ТАСС. По словам Путина, вопросы в сфере миграции есть, их необходимо решать, постоянно держа в поле зрения.

    Он добавил, что многие решения в миграционной политике уже приняты, однако необходимо добиться их исполнения.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта.

    19 сентября 2025, 00:01 • Новости дня
    Якушев: Избирательная кампания 2026 года не будет скучной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Избирательная кампания 2026 года будет насыщенной: федеральная повестка взбодрит партийную конкуренцию на выборах в Госдуму. На этом фоне «Единая Россия» намерена после Нового года начать сбор предложений в народную программу, а особый акцент партия сделает на вовлечение в политику ветеранов СВО, сказал Владимир Якушев, секретарь Генсовета «Единой России».

    «Успех «Единой России» обусловлен тремя факторами. Первый – это консолидация избирателей вокруг флага и президента. Второй – развитие партийной инфраструктуры с акцентом на работу с первичными партийными организациями, или, как мы их называем, «первичками». Третий – освобождение региональных исполкомов (РИК) от лишней отчетности в пользу большей работы с избирателями», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    В этой связи, по его словам, «курс на разбюрокрачивание партии будет продолжен». «Это позволит экономнее и расчетливее использовать доступные нам ресурсы. Лишняя бюрократия в работе партии недопустима, – пояснил Якушев. – Также мы упростили механизм принятия отдельных решений, где все большую роль играют РИК. Для этого создано специальное приложение, где мы оперативно проводим голосования. Решения принимаются на основе голосования всех 89 региональных исполкомов».

    Отдельно секретарь Генсовета акцентировал внимание на работе с первичными отделениями. «Первички должны быть активными участниками всех процессов. Долгое время им ставили непростые задачи без учета их мнения. Сегодня все иначе, – отметил он. – Также мы акцентируем внимание на термине «однопартийцы» – и неважно, речь идет о члене партии из первички или из высшего совета».

    Отвечая на вопрос о специфике работы в исторических регионах, собеседник отметил, что партийную структуру в регионах Донбасса и Новороссии постепенно приводят к общероссийскому стандарту. «Индивидуальный подход в этом плане минимизирован. Мы – одна страна, – заверил секретарь Генсовета. – Единственное, что влияет на работу – вопросы безопасности, ведь в зоне боевых действий проводить крупные собрания опасно из-за обстрелов. Но и эти вопросы постепенно решаются».

    «В целом же избирательная кампания 2026 года скучной не будет, – уточнил Якушев. – Особенно в тех регионах, где выборы в Госдуму совпадут с голосованием глав субъектов и депутатов всех уровней. Те регионы, где избирателям предстоит получить четыре и более бюллетеней, автоматически попадут в «красную зону» в силу высокой организационной сложности проведения масштабной кампании».

    Якушев также допускает, что «федеральная повестка 2026 года взбодрит» партийную конкуренцию на выборах в Госдуму, однако воздержался от оценок перспектив других партий. «Что касается «Единой России», то после Нового года партия начнет сбор предложений в народную программу. Сам документ не будет крупным по объему. Он должен быть доступен для чтения и понимания любому желающему», – пояснил секретарь Генсовета.

    Кроме того, по его словам, партия сохранит особое внимание к кандидатам-участникам СВО.

    «Участники специальной военной операции, безусловно, будут представлены в новом созыве Государственной Думы. Это прямое поручение президента, и партия работает над его выполнением. Наша задача – чтобы бойцы СВО пришли работать в парламент. При этом они должны иметь безупречную репутацию и быть хорошо подготовленными к работе в высшем законодательном органе страны. Партия сделает для этого все необходимое: подготовка будет идти на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества. Мы ведем эту работу планово и продолжим ее в рамках избирательной кампании 2026 года», – подчеркнул Якушев.

    В заключении он дал несколько советов действующим депутатам, которые хотели бы сохранить свой мандат в Госдуме следующего созыва. «Прежде всего – это активная работа в округе, продвижение интересов своего региона, продуктивная работа в законотворчестве и активное участие в партийной жизни», – резюмировал Якушев.

    Ранее Владимир Путин призвал лидеров парламентских фракций поддержать вовлечение ветеранов СВО в политику. «Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул президент.

    По его мнению, необходимо «искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине». Глава государства уточнил, что ветераны боевых действий станут подходящими кандидатами на руководящие посты, поскольку именно они являются «сменой» действующего руководства.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который продлился с 12 по 14 сентября. В ходе электоральных кампаний были избраны 21 глава субъектов, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня. В рамках этой кампании отдельного внимания заслуживают результаты кандидатов-ветеранов СВО.

    Только от «Единой России» (ЕР) победу одержали 837 участников боевых действий. Лидер думской фракции партии Владимир Васильев высоко оценил подобный итог голосования. «Полагаю, что эти результаты свидетельствуют о доверии партии, проводящей курс президента, работающей вместе с правительством в интересах людей», – заявил он.

    В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев ранее отметил, что в рамках выборов в 2026 году участие ветеранов будет «еще шире». Он также напомнил, что именно «Единая Россия» первой откликнулась на призыв президента «по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь».

    При этом в рамках ЕДГ-2025 «Единая Россия» добилась уверенной победы. Так, по партийным спискам ЕР сумела получить 82% мандатов (в 2020 году данный показатель равнялся 73,9%). Кроме того, все кандидаты, выдвинутые «Единой Россией» на пост глав регионов, также сумели выиграть выборы.

    18 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Политолог: Путин обеспечивает консолидацию основных политических сил страны

    Политолог Сетов: Самобытность российских партий не мешает проявлять им готовность к компромиссам

    Политолог: Путин обеспечивает консолидацию основных политических сил страны
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России сформировалась зрелая и стабильная политическая система, в рамках которой президент и лидеры фракций готовы к плодотворной совместной работе на благо страны. При этом партии, несмотря на разницу во взглядах, всегда пытаются достичь компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Сетов. В четверг состоялась встреча Владимира Путина с лидерами парламентских фракций.

    «Встреча Владимира Путина с лидерами парламентских партий стала традиционным мероприятием, которое всегда проходит после окончания Единого дня голосования (ЕДГ). Цель данного события – наметить логичную и последовательную работу на будущее между всеми фракциями», – считает Николай Сетов, заместитель генерального директора КГ «Полилог».

    «Беседа всегда проходит в теплом ключе. Президент выстраивает доверительный диалог: прислушивается к предлагаемым инициативам, поддерживает конструктивные предложения глав фракций. В этом плане Владимир Путин является надфракционной фигурой, которая обеспечивает консолидацию основных политических сил страны и, таким образом, прислушивается к мнению народа», – продолжает он.

    «То есть мероприятие служит доказательством стабильности и зрелости нашей государственной системы. При этом каждая российская партия самобытна, придерживается собственных взглядов и, разумеется, часто воззрения фракций расходятся по ряду вопросов. Однако это не мешает и проявлять готовность к компромиссным решениям», – акцентирует эксперт.

    «Повестка прошедшей встречи оказалась крайне широкой. Обсуждали национальные проекты, особенности финансирования их реализации. Кроме того, удалось затронуть и тему мигрантов, а также еще раз подтвердить общую приверженность поддержке вовлечения ветеранов СВО в органы власти. Столь многогранная беседа свидетельствует о готовности парламентариев к масштабной и вдумчивой работе», – заключил Сетов.

    Регулярные встречи президента с лидерами парламентских фракций в формате  откровенного обмена мнениями по поводу развития страны уже превратились в традицию, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Для президента крайне ценно, что за мнениями лидеров стоят мнения партий и их избирателей», – подчеркнул эксперт.

    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    The Hill заявила о победе Путина в третьей мировой войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин, вопреки ожиданиям Запада, укрепляет свои позиции на мировой арене и подрывает влияние США, отмечает издание The Hill.

    Президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне», пишет издание, сообщает РИА «Новости».

    В статье The Hill говорится: «Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой».

    Авторы отмечают, что российский президент успешно реализует свои цели, несмотря на давление со стороны США и Запада. По их мнению, Путин подрывает американскую гегемонию и укрепляет позиции России на мировой арене.

    В материале подчеркивается, что действия российского лидера ставят под вопрос статус Вашингтона как единственного мирового лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась, и у США есть собственные планы на этот конфликт.

    19 сентября 2025, 11:09 • Новости дня
    ФОМ: Деятельность Путина одобряет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 80% опрошенных россиян, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 81% участников опроса, передает РАПСИ со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение».

    Уровень доверия россиян к президенту держится на высоком уровне на протяжении последних пяти недель – положительный ответ на прямой вопрос о доверии дали 80% респондентов.

    Между тем, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 8 по 14 сентября доверие Путину выразили 79,4% опрошенных, а деятельность президента одобрили 75,9%.

    19 сентября 2025, 08:54 • Новости дня
    Кадыров назвал себя верным помощником и соратником Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина по всем направлениям.

    Кадыров заявил в беседе с РИА «Новости», что во всех направлениях является соратником главы российского государства.

    «Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!», – пояснил глава Чечни.

    Ранее руководитель региона многократно заявлял, что является преданным сторонником президента России Владимира Путина.

    Напомним, Британия включила в антироссийские санкции мать главы Чечни Аймани Кадырову.

    Сам Кадыров счел такое решение абсурдом и лицемерием.

    Также глава Чечни сообщал, что Путин поздравлял его сына Адама Кадырова в связи с бракосочетанием.

    19 сентября 2025, 16:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Пермь с рабочим визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь.

    Во время визита глава государства посетит предприятие «Мотовилихинские заводы», передает ТАСС.

    Во вторник Путин побывал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где прошел основной этап совместных стратегических учений «Запад-2025».

    В июле глава государства посетил Магнитогорск.

