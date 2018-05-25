Путин сравнил ситуацию в мире с игрой в футбол по правилам дзюдо

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал ситуацию с санкциями в мире.

«Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается – это совсем и не футбол, и не дзюдо – это просто хаос. Вот мы куда движемся, и что нас беспокоит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон призвалроссийского лидера Владимира Путина действовать в международных делах, как в дзюдо.