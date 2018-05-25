Макрон призвал Путина вести межународные дела «как в дзюдо»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина действовать в международных делах, как в дзюдо.

По мнению французского президента, это значит «проявлять гибкость», передает РИА «Новости».

«Макрон цитирует Солженицына, обращается к Путину «дорогой Владимир, вы любите дзюдо», и призывает на мировой сцене играть в кооперативную и коллективную игру, основанную на доверии. Я сейчас встану и спою Марсельезу», – написала журналистка Тина Канделаки в своем Telegram.

По ее словам, президент Франции также процитировал «Войну и мир» – привел пример Каратаева и Безухова. «Мадам Макрон сумела привить ему прекрасный литературный вкус», – отметила Канделаки.

В четверг в Константиновском дворце под Петербургом началась встреча Путина и Макрона.