Началась встреча Путина и Макрона

В Константиновском дворце под Петербургом началась встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Как передает РИА «Новости», переговоры проводятся спустя год после того, как Макрон принимал Путина в Версале под Парижем.

Президент России встретил коллегу из Пятой республики и его супругу Брижит Макрон около входа во дворец. Главы двух государств поприветствовали друг друга, после чего Путин и чета Макрон попозировали для фотографов, а затем прошли внутрь, где начались двусторонние переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Франции 24-25 мая будет находиться в Петербурге с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В Кремле назвали темы переговоров, подчеркнув, что они не будут сведены к обсуждению проблемы вокруг Ирана.

Как отмечала газета ВЗНЛЯД, накануне визита Макрона в Россию лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала его подумать о сближении с Москвой.