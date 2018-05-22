Названа роль иранского вопроса в переговорах Путина и Макрона

Предстоящие переговоры президента Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона не будут сведены к обсуждению проблемы вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал предположения ряда экспертов, что иранская тема станет центральной во время встречи двух лидеров на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«На подобных переговорах Иран не может быть центральной частью. (Среди тем переговоров) это и двусторонние отношения, и другие международные проблемы. Сужать спектр переговоров к одной теме было бы неверно», – сказал пресс-секретарь.

Песков отметил также, что у Москвы и лидеров европейских стран, в том числе Франции и Германии, «есть понимание необходимости совместно работы, чтобы минимизировать те негативные последствия, которые вызвал выход Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)».

В Кремле также ждут реакцию Тегерана на выдвинутые США условия по новой ядерной сделке, считая важным приверженность реализации СВПД.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны. В ответ МИД Ирана пригрозил Соединенным Штатам «судебным преследованием». До этого Иран назвал условие дальнейшего соблюдения ядерной сделки.

Президент Франции 24-25 мая будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона.