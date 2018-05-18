В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Макрона

В пресс-службе Кремля рассказали, какие темы обсудят президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон на переговорах в Санкт-Петербурге.

В Кремле сообщили, что будут обсуждаться актуальные международные и региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис, передает РИА «Новости».

Также будет обсуждаться развитие двустороннего российско-французского сотрудничества.

К подписанию также подготовлен ряд совместных документов.

Президент Франции 24-25 мая будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом и примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.