Путин отказался говорить о санкциях с Меркель и Макроном

Президент Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель: не Россия их вводила, заявил пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, об этом неоднократно говорил наш президент: вопрос санкций – это не наш вопрос, это не вопрос нашей повестки дня. Российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос об этих санкциях, тем более мы, как вы знаете, считаем их незаконными с точки зрения международного права», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли на переговорах Путина с Меркель или Путина с Макроном подниматься тема возможной отмены санкций.

Он подчеркнул, что «не Россия вводила санкции, не Россия была их инициатором, этого санкционного обмена, и, соответственно, не России инициировать такие обсуждения».

«В то же время мы, безусловно, с нетерпением ждем и готовимся к предстоящим переговорам – и российско-германским, и потом российско-французским. Это очень важные переговоры с нашими партнерами в Европе», – сказал Песков.

Напомним, ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны, в частности, обсудили ход подготовки к визиту Макрона 24–25 мая и участия в Петербургском международном экономическом форуме; был определен круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров.