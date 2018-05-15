Путин провел телефонный разговор с Макроном

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим 12 мая в Париже, следует из сообщения на сайте Кремля.

Также лидеры России и Франции обсудили ход подготовки к визиту Макрона 24-25 мая и участия в Петербургском международном экономическом форуме; был определен круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров.

Кроме того, Путин и Макрон обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации в Сирии и уделили особое внимание вопросу одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы.

Сообщается, что была подтверждена приверженность России и Франции выполнению этой договоренности. Также Владимир Путин проинформировал о состоявшейся 14 мая в Сочи беседе с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.

Ранее сообщалось о готовности Франции к диалогу о снятии антироссийских санкций.