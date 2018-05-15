Франция заявила о готовности к диалогу о снятии антироссийских санкций

Франция готова обсуждать снятие санкций с России, заявил официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво.

В эфире телеканала BFM, отвечая на вопрос о перспективах отмены санкций в отношении России в связи с предстоящим на следующей неделе визитом в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона, Гриво заявил, что «говорить об этом пока рано, но нет ничего невозможного».

«Не бывает безвыходных ситуации. Все можно обсуждать, в этом принцип дипломатии», передает ТАСС.



Напомним, ранее премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью изданию Welt выступила за снятие взаимных европейских и российских санкций.

В конце апреля Мануэла Швезиг уже высказывалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении России. В январе она также была в числе глав некоторых регионов восточной Германи, которые предложили отменить санкции в отношении Москвы со стороны Берлина.