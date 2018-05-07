Премьер немецкой провинции выступила за снятие санкций с России

Премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью изданию Welt выступила за снятие взаимных европейских и российских санкций.

«Я считаю, что в интересах Германии и России приступить к снятию взаимных санкций», – цитирует Швезиг РИА «Новости».

По ее словам, для этого Москва и Брюссель должны идти навстречу друг другу, и «Россия должна внести свой вклад».

«Спустя четыре года взаимных экономических санкций мы констатируем, что они не достигли своей цели», – добавила Швезиг, отметив, что в земле Мекленбург-Передняя Померания санкции затронули прежде всего сельское хозяйство.

Также Мануэла Швезиг, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) заявила, что в Восточной Германии среди всех партий есть консенсус относительно вопроса отмены санкций в отношении России.

«Мы (СДПГ, – прим. ВЗГЛЯД) очень схожи во мнениях с моим коллегой Райнером Хазелофом (Христианско-демократический союз Германии, ХДС, – прим. ВЗГЛЯД) из Саксонии-Анхальта. Он также хотел бы отмены взаимных санкций», – подчеркнула Швезиг.

По ее словам, Мекленбург-Передняя Померания хотела бы в будущие годы продолжить расширять сотрудничество с партнерским регионом в России – Ленобластью.

«Мы ведем хороший диалог с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ, – прим. ВЗГЛЯД) относительно российской политики», – отметила Швезиг, выразив согласие с Маасом касательно того, что диалог с Россией должен продолжаться, но «в этом вопросе есть различные нюансы», например, в том, что касается выражения критики.

Также Мануэла Швезиг подчеркнула, что подавляющее большинство граждан ФРГ хотели бы больше диалога с Россией.

Напомним, в конце апреля Мануэла Швезиг уже высказывалась за постепенную отмену торговых ограничений в отношении России. В январе она также была в числе глав некоторых регионов восточной Германи, которые предложили отменить санкции в отношении Москвы со стороны Берлина.