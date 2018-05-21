Иран назвал условие дальнейшего соблюдения ядерной сделки

Вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбара Салехи во время прошедшей в Тегеране встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньете назвал условие дальнейшего соблюдения ядерной сделки.

Во время прошедшей встречи Каньете, по данным The Wall Street Journal, пытался добиться от Ирана гарантий приверженности ядерному соглашению, передает ТАСС.

В ответ вице-президент Ирана заверил, что Тегеран будет придерживаться соглашения, если усилия ЕС в целом смогут компенсировать урон, который нанесут Ирану американские санкции.

«Мяч на их стороне», – приводит издание слова главы Организации по атомной энергии Ирана.

Накануне советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти потребовал от ЕС не превращать ядерную сделку в одностороннее соглашение.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр не исключил возможность того, что Европейский союз возместит бизнесу потери от американских санкций против Ирана.