Иран потребовал от ЕС не превращать ядерную сделку в одностороннее соглашение

Тегерану необходимы от европейских государств четкие гарантии соблюдения ядерной сделки, заявил советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

«Должны быть четкие европейские гарантии, чтобы не превращать сделку в одностороннее соглашение», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство «Тасним».

Он отметил, что у иранских властей нет никакой уверенности в позиции европейских стран без получения практических гарантий. По его словам, из Европы поступают противоречивые заявления, которые выглядят подозрительно.

Велаяти отметил, что «некоторые члены ЕС заявляют о приверженности ядерному соглашению и перспективах укрепления экономического сотрудничества с Ираном, в то время, как другие [европейские страны] говорят, что нет необходимости противостоять США».

Ранее в воскресенье министр экономики Франции Брюно Ле Мэр допустил возможность того, что Европейский союз возьмет на себя компенсацию предприятиям санкций, которые введут США после выхода из иранской ядерной сделки.

В пятницу Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите компаний Европейского союза в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС.