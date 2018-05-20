Во Франции сказали, кому придется заплатить за санкции США

Европейский союз должен сделать все для защиты своих компаний от американских санкций, которые могут быть введены после выхода США из сделки по Ирану, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы будем делать все для защиты, поскольку речь идет о наших экономических интересах», – сказал он в эфире радиостанции Europe1.

Французский министр подчеркнул, что десятки компаний из его страны на законных основаниях инвестируют в Иран, ведут торговлю. «Они должны иметь возможность продолжать это», – приводит его слова РИА «Новости».

«Можно ли принять тот факт, что США станут экономическим жандармом планеты? Можем ли мы принять безраздельное доминирование без уважения к международным правилам?» – задался вопросами Брюно Ле Мэр. По его словам, европейский ответ на это должен быть отрицательным.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже выступил с «некоторыми предложениями» по вопросу американских санкций.

Французский министр не исключил, что Европейский союз возьмет на себя компенсацию «стоимости» санкций предприятиям. Финансироваться это будет из европейского бюджета, сказал он, отметив, что европейские компании и торговля должны быть защищены.

Еще одной возможной мерой, напомнил министр, может быть введение «автономной финансовой системы, чтобы Европа больше не зависела от американской финансовой и банковской системы». Также Ле Мэр не исключил введения, в случае необходимости, санкций против компаний, которые «не соблюдают европейские правила».

Напомним, Еврокомиссия приняла в пятницу первый пакет мер по защите компаний Европейского союза в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС.