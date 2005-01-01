США выступили с требованием к народу Ирана по поводу руководства страны

Вашингтон продолжит давить на Тегеран, если иранский народ не сделает выбор относительно руководства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как передает РИА «Новости», Помпео подчеркнул, что США требуют от Ирана вывода всех войск из Сирии, прекращения работ по обогащению урана, остановки распространения баллистических ракет и отказа от поддержки «террористических группировок».

Кроме этого, по словам Помпео, Вашингтон будет оказывать на Тегеран «беспрецедентное финансовое давление», чтобы предотвратить появление у иранского режима ядерного оружия и средств его доставки.

«У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности», – подчеркнул Помпео, напомнив, что после выхода США из ядерной сделки с Ираном будут возобновлены старые санкции и последуют новые.

США ослабят санкции только тогда, когда увидят осязаемые изменения в политике Ирана, отметил Майк Помпео.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение. При этом, в пятницу, 18 мая, Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите европейских компаний в Иране от санкций США, юридически аннулировав их на территории ЕС.