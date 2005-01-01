Тегеран ответил на ультиматум Помпео иранскому народу

Внешнеполитическое ведомство исламской республики пригрозило Соединенным Штатам «судебным преследованием» в ответ на ультиматум госсекретаря США Майка Помпео о продолжении давления, если иранский народ «не сделает выбор» относительно руководства страны.

В МИД Ирана предупредили, что Вашингтон будет нести ответственность за последствия любых преследований, незаконных и насильственных действий против иранской нации, передает РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство исламской республики подчеркнуло, что рассматривает «бесстыдные заявления госсекретаря США» как очевидное вмешательство во внутренние дела Ирана и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование.

Тегеран также заявил, что заявления Помпео являются «наивной попыткой отвлечь мировое сообщество от незаконных действий США и их нарушения своих обязательств по СВПД».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.