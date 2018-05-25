В победе над Вайнштейном увидели закат культурной гегемонии США

Публицист Егор Холмогоров считает, что после ареста голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, американские актрисы больше не будут делать карьеру «через постель».

«Полная и безоговорочная победа над Харви Вайнштейном означает, что никаких карьер через постель в Голливуде больше не будет. Карьера будет делаться строго по квоте феминистского профсоюза. А значит, Америка больше не сможет предъявлять миру Мэрилин Монро и подобные секс-символы. И ее культурная гегемония будет отчасти подорвана. Чему можно только порадоваться», – написал Холмогоров в своем Facebook.

В пятницу скандально известный кинопродюсер Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.