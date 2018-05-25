Кремль поддержал слова Кудрина об амбициозных целях Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным в том, что именно российский лидер Владимир Путин ставит амбициозные цели развития страны.

«Отчасти можно согласиться с Кудриным в том, что именно президент является инициатором постановки столь амбициозных целей», – передает ТАСС заявил Песков.

Он напомнил о событиях конца 2012 – начала 2013 года с предыдущим набором «майских указов», «когда на встречах с руководством правительства президент Путин говорил о том, что нужно ставить мегаамбициозные цели, самое легкое – это рассказывать, почему тот или иной показатель выполнить, достичь невозможно».

«Гораздо сложнее, но необходимо – рассказать, как это можно сделать. Поэтому действительно мы с вами были свидетелями того, как именно президент стал инициатором постановки амбициозных целей, он продолжает эту свою целенаправленную линию. В этой части я, безусловно, соглашусь с Кудриным», – заявил Песков.



Напомним, ранее в пятницу глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи.