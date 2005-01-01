Кудрин придумал поэтическое сравнение для нового правительства

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое правительство России с тигром, который готовится к прыжку.

«У меня складывается впечатление, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить. ...У меня сейчас складывается впечатление, что правительство – это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», – передает РИА «Новости» выступление Кудрина в рамках ПМЭФ.

Напомним, в четверг глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе ПМЭФ заявил, что для нахождения средств для исполнения суперуказа президента лучше корректировать бюджетное правило, чем повышать налоги.