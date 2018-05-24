Кудрин придумал способ исполнить суперуказ без повышения налогов

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе ПМЭФ заявил, что для нахождения средств для исполнения суперуказа президента лучше корректировать бюджетное правило, чем повышать налоги.

«Я назову еще один такой выбор – это повышать налоги для формирования вот этой большой новой суммы в 8 трлн рублей, или не повышать. Я считаю, если нам нужно выбирать между корректировкой бюджетного правила на пять долларов или повышением налогов, то здесь однозначный вывод – лучше скорректировать бюджетное правило и не повышать налоги», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».

В среду Кудрин заявил, что Счетная палата примет участие в оценке возможности исполнения суперуказа президента Владимира Путина заявленными правительством методами.

Напомним, во вторник Госдума назначила экс-министра финансов Кудрина председателем Счетной палаты России. Ранее Кудрин назвал свои главные задачи на посту главы СП.