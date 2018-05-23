Кудрин подключился к анализу исполнения суперуказа

Счетная палата примет участие в оценке возможности исполнения суперуказа президента Владимира Путина заявленными правительством методами, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

Кудрин, отвечая на вопрос, готова ли Счетная палата (СП) провести анализ того, насколько осуществимо выполнение майского указа мерами, которые предусматривает правительство, заявил, что ведомство намерено участвовать в этом, передает ТАСС.

Также он назвал «сверхзадачей» участие Счетной палаты в принятии решений о пересмотре госпрограмм или уточнении их целевых показателей.

Кудрин подчеркнул, что в первую очередь ведомство займется анализом тех программ, цели которых определил президент.

Кудрин надеется, что правительство озвучит источники финансирования майского указа на ПМЭФ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), отметив, что сам пока не участвовал в обсуждении этого вопроса.

Кудрин добавил, что Центр стратегических разработок, возглавляемый им ранее, уже представил президенту свой вариант, где предложил не повышать налоги, но убрать ряд льгот.

Также новый глава СП заявил, что не видит необходимости в расширении полномочий ведомства, так как «следует говорить не о расширении, а об уточнении этих полномочий, некоторых более четких формулировках».

Так, ведомство может взять на себя часть функций, которые ранее выполнялись Открытым правительством.

«Однако, повторяю, правительство не отказывается от всего объема той деятельности, которую проводило Открытое правительство. Оно не сохранится в прежнем виде и явно будет работать как то иначе (...) В любом случае, мы уж точно настроены на то, чтобы заниматься этими функциями», – сказал Кудрин.

Он выразил надежду, что в перспективе СП начнет информировать общество о результативности работы каждого министерства и министра. Это даст «большой вклад в достижение конечных стратегических результатов».

Кроме того, в ближайшие три года ведомство планирует резко улучшить анализ госпрограмм благодаря цифровизации и тем самым «помочь правительству в более эффективном исполнении государственных программ».

В беседе с журналистами Кудрин коснулся также вопроса контроля в российских регуляторах и ответственности за исполнение зарубежных санкций.

По его мнению, регуляторам не следует наращивать репрессивные полномочия, так как «они уже избыточны для контроля и регулирования каких-либо видов деятельности».

«Эффективнее, если мы будем говорить, что является главными причинами: коррупция, нецелевое или неэффективное использование средств. Сегодня проблема не в том, чтобы всех найти тех, кто что-то нарушил. Это правильная задача, но не единственная», – сказал он.

Что же касается законопроекта об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций, то он, по мнению Кудрина, требует тщательной проверки, а в нынешнем виде «может навредить российскому бизнесу».

Напомним, во вторник Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России. Ранее Кудрин назвал свои главные задачи на посту главы СП.