Кудрин назначен главой Счетной палаты

Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России.

На пленарном заседании глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что Кудрин является «профессионалом с большой буквы», отметив, что экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, «оставили очень серьезный системный задел, результаты и тот уровень», который позволяет ставить новые амбициозные задачи и решать их, передает РИА «Новости».

В свою очередь Кудрин выразил благодарность Голиковой и ее коллегам за проделанную работу, а также отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов.

Он подчеркнул, что контроль «должен быть не только количественным, но и качественным», и в этом вопросе требуется «совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами».

«Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать», – сказал он.

По закону председатель Счетной палаты назначается на шесть лет.

Напомним, на минувшей неделе Госдума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России. В понедельник президент России Владимир Путин предложил назначить на эту должность Кудрина.

Ранее Кудрин назвал свои главные задачи на посту главы СП.