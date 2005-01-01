Российской инфраструктуре пожелали инвестиций на 2 трлн рублей

Потребности российской инфраструктуры оцениваются в 2 трлн рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы сделали много с вами инвестиций в инфраструктуру – это и ЦКАД, и обход Одинцово, Кутузовский проспект, – и мы оцениваем текущие потребности инфраструктуры в России в 2 трлн рублей», – приводит его слова ТАСС.

Об этом Кириллов сказал вечером в четверг на встрече президента России Владимира Путина с членами международного Экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества.

Глава фонда, наряду с инвестициями в инфраструктуру, отметил также и важность технологических инвестиций в Россию. По его словам, 58% таких инвестиций через РФПИ и партнеров фонда. Совместно с инвесторами Россия может осуществить технологический и инфраструктурный прорыв, добавил он.

В апреле президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров заявил, что российскому государству нужно осуществить технологический прорыв. О необходимости совершения прорыва в развитии страны Путин говорил и на инаугурации в мае.