Путин заявил о необходимости технологического прорыва

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров заявил, что российскому государству нужно осуществить технологический прорыв.

«Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, ученые должны думать дальше, за «горизонт». «И людей нужно готовить именно для этого», – подчеркнул президент.

Напомним, 1 марта Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что власти России намерены принять «непростые» решения и «совершить прорыв» для сбережения народа страны и благополучия граждан.