НБУ разрешил российским банкам провести докапитализацию украинских «дочек»

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил российским государственным банкам, на которые наложены санкции, провести докапитализацию украинских дочерних структур.

Нацбанк привел свои требования в соответствие с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 мая относительно обновленного перечня санкций, введенного в действие указом президента, сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение НБУ.

«Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины», – говорится в сообщении.

Регулятор также продлил действие механизма реализации санкций СНБО банками, учреждениями небанковской сферы, национальным оператором почтовой связи и платежными организациями.

В Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала за пределы Украины.



Ранее глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что Сбербанк в четвертый раз попытается продать украинскую «дочку».

Напомним, в апреле 2017 года Сбербанк заявил об уходе с украинского рынка из-за длительных негативных тенденций в экономической жизни этой страны.