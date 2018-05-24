Победитель конкурса «Лидеры России» оценил инфраструктуру ПМЭФ

«Петербургский международный экономический форум – одно из самых ожидаемых мероприятий, которое всегда проводится на высочайшем уровне, и у меня великолепные впечатления от форума», – заявил газете ВЗГЛЯД финалист конкурса «Лидеры России» Виталий Мильке, принимающий участие в форуме.

Говоря о преимуществах нынешнего форума на фоне аналогичных предыдущих мероприятий, специалист в сфере исследований искусственного интеллекта, советник председателя совета директоров по экономике и финансам АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» Виталий Мельке особо выделил инфраструктурную организацию форума, которая, по его мнению, шагнула вперёд.

«Новый корпус, больше места, больше пространства для общения и переговоров, удобная логистика, всё гораздо лучше. И в таких условиях комфортно и приятно работать», – отметил Мильке.

«Что касается участия финалистов конкурса «Лидеры России» на форуме – они привносят новый взгляд в привычный формат мероприятия, они привносят новое видение и новые идеи, которые высказываются в рамках панельных дискуссий. Это даже просто людям со стороны интересно посмотреть и послушать», – подчеркнул Мильке.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию (АНО) «Россия – страна возможностей». Платформа «Россия – страна возможностей» ранее возникла как агрегатор и акселератор проектов, единая площадка, объединяющая проекты и лучшие подходы, которые способствуют личностной и профессиональной самореализации граждан, продвижению социально полезных инициатив.

Это новый концепт социальных лифтов – система решений, где выбрать и реализовать свой индивидуальный путь к успеху в профессии. Одним из проектов платформе стал Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России», в котором в 2017 году участвовало 200 000 управленцев разного уровня в возрасте до 50 лет. 60 участников уже получили назначения в органах власти, а также на ключевые посты в бизнес-структурах. Многие из финалистов получили себе в качестве кураторов ведущих российских чиновников. К примеру, Виталий Мильке получил в рамках конкурса в наставники министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Многие из победителей конкурса в четверг приняли участие в открытии Петербургского международного экономического форума.