Путин создал НКО «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Россия – страна возможностей».

Как сообщает ТАСС со ссылкой соответствующий указ главы российского государства, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

Учредителем НКО является Управление делами президента России, а «имущество некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством России».

Управлению делами Путин поручил утвердить устав организации, предусмотрев в нем, в частности, что «члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган некоммерческой организации назначаются Администрацией президента России».

Администрация президента также должна будет проводить «надзор за деятельностью некоммерческой организации, принятием ее органами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств некоммерческой организации и соблюдением ею законодательства России».

Государственную регистрацию новой организации Путин поручил провести в течение месяца.