Россию назвали мировой моделью успеха

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера на открытии ПМЭФ заявил, что Россия является мировой моделью успеха.

«Россия является моделью успеха, который развивается во всем мире благодаря тем качествам, которые составляют основу и мощь этой страны. Естественно, история России нас также очень сильно впечатляет», – сказал Туадера, передает РИА «Новости».

Делегацию ЦАР, по его словам, очень тепло приняли в России, за что президент выразил благодарность.



«Конечно же, это является явным свидетельством прекрасных отношений дружбы и сотрудничества между Россией и ЦАР», – отметил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая.