Кремль оценил вероятность полной блокады России

Настоящая блокада таких системообразующих стран, как Россия, невозможна, ее и не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ.

«Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям», – передает РИА «Новости» слова Пескова на полях Петербургского международного экономического форума.



По его словам, когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении России, то становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, не в восторге от них, так как это идет вразрез с их собственными интересами.