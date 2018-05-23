В Москве дачные ворота «самостоятельно подписались» на платные сервисы МТС

Москвич рассказал, что поставил на свои ворота GSM-устройство, благодаря которому открывались звонком с телефона. Через несколько месяцев они перестали работать из-за нулевого баланса, а мужчина обнаружил три новых сервиса от МТС.

Алексей Надеждин сделал детализацию и выяснил, что он подписан на три платных сервиса.

«Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса МТС, причем, по мнению МТС, они это сделали осознанно, ведь «Подключение к данным подпискам не могло произойти без согласия владельца», – написал мужчина в Live Journal.

Он отметил, что в январе на симку приходило множество СМС с коротких номеров 1453, 1307 и 2017.

«В этом ничего удивительного нет, удивительно то, что GSM-реле якобы отвечало, отправляя СМС на 1453 и 1307. Но мы же помним, что оно этого делать не умеет! СМС вроде-как туда-сюда бесплатно ходили, но ничего плохого тогда не происходило».

После переписки с менеджером МТС компания вернула мужчине 228 рублей за подписки на Автоновости (4 рубля в сутки), Полезные советы (7 рублей в сутки), Hi-Tech Новости (4 рубля в сутки), а ворота снова заработали.